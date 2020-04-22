Çan´da polislerden engelli gence doğum günü sürprizi

<br>Onur Alp ARSLAN/ÇAN(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Çan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Batuhan Deniz´in (16) doğum günü, polis ekipleri tarafından evine getirilen pasta ile kutlandı.<br>Ayşe-Polat Deniz çifti, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yüzde 60 bedensel engelli oğulları Batuhan Deniz´in doğum gününü kutlamak için, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, Batuhan´a doğum günü sürprizi için 'İyi ki doğdun Batuhan' yazdırarak pasta hazırladı.<br>Polisler, Batuhan'ın İstiklal Mahallesi´nde bulunan evine giderek, doğum gününü kapıdan kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Batuhan Deniz ve ailesi polislerin duyarlı davranışlarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan Onur Alp ARSLAN<br>2020-04-22 16:43:53<br>
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