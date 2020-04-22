Biga'da kaçak üretilen 500 litre dezenfektan ele geçirildi

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda imalathanede kaçak üretilmiş 500 litre dezenfektan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde bir imalathanede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda kaçak üretilmiş 500 litre dezenfektan ele geçirdi. <br>Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-22 20:58:11<br>

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