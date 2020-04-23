Çanakkale’de sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak kutlandı.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin önderliğinde gerçekleşen kutlamalarda; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile program sona erdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında protokol üyeleri maske takmayı ve sosyal mesafeye uymayı ihmal etmedi.

Çocuklara mektup ve hediye takdim edildi

Lapseki Kaymakamlığı ve belediye ortak girişimleriyle 13 bin 970 nüfuslu ilçede her eve çocuklar için mektup, rozet, bayrak ve balondan oluşan hediye paketleri gönderildi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlarla karşılaşarak, hediyelerini takdim ederek bayramlarını kutluyoruz. 100'ncü yıl dolayısıyla farklı programlar düşünüyorduk. Son dönemde korona virüs tedbirlerinden dolayı hepsini iptal ettik. Bu akşam saat 21.00'da 7'den 70'e hepimiz balkonlarda olacağız. İstiklal Marşımızı okuyacağız. Tüm vatandaşlarımızı ve hemşehrilerimizi balkonlara davet ediyorum. Tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

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