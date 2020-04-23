Çanakkale´de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE(DHA) ÇANAKKALE´de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 2´si kadın, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik il merkezinde 3 ayrı eve yapılan operasyonda C.A., A.S., K.E adlı şüpheliler yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda bonzai maddesi ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyetten maske ile çıkarıldıkları görüldü.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-04-23 11:44:01<br>
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