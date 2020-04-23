Çanakkale´de taksicilerden 23 Nisan konvoyu  

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,(DHA)-ÇANAKKALE´de taksiciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı konvoy oluşturarak, kutladı.<br>Çanakkale´de yaklaşık 50 taksici, otomobilleriyle konvoy oluşturup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladı. Türk bayraklarıyla süslenen taksiler, kentin en işlek caddelerinde korna çalarak, tur attı. Taksilerden yükselen İzmir Marşı ile koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklar da bayram coşkusu yaşadı. <br>Taksici Şener Çekiç (40), "Çanakkale bizim ecdadımızın, Mustafa Kemal Atatürk´ün ve silah arkadaşlarının ülkemize kazandırdığı maneviyatı büyük olan bir şehir. Biz de Mustafa Kemal Atatürk´ümüzü ve çocuklarımızın bu bayramını anmak için kardeşlerimizle toplandık. Bizler Çanakkale´nin emekçileriyiz, taksicileriyiz. Bizler, 130 bin nüfuslu şehrin vatandaşlarına hizmet eden kesimiz. Bu yaptığımız organizasyonu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza armağan ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-04-23 12:45:56<br>
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