Çan bayraklarla donatıldı

Çan Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçedeki esnaflara bayrak dağıtımı gerçekleştirildi. Vefa sosyal destek ekibi tarafından dağıtılan bayraklar ilçedeki tüm esnafa ulaştırıldı. Esnaflar bayrakları dükkanların camlarına asarak teşekkür etti. Çan Belediyesi tarafından da bütün cadde ve sokaklar bayraklar ile süslendi. Şehir içinde bulunan ilan tahtalarına da ’23 Niçan Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun’ yazılı afişler asıldı.

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