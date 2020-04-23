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Kapı kapı dolaşıp ekmek dağıtıyor Muhtar, covid-19 salgınına karşı 60 haneli köyde ekmekleri kendi arabasına yükleyip, tek tek evlere servis ediyor

İHA

Çanakkale'de 60 haneli köy muhtarı, korona virüs salgını sebebiyle kendi arabasını ekmek arabası haline getirerek, kapı kapı dolaşıp ekmek dağıtıyor.

Kapı kapı dolaşıp ekmek dağıtıyor Muhtar, covid-19 salgınına karşı 60 haneli köyde ekmekleri kendi arabasına yükleyip, tek tek evlere servis ediyor

Çanakkale’de 60 haneli köy muhtarı, korona virüs salgını sebebiyle kendi arabasını ekmek arabası haline getirerek, kapı kapı dolaşıp ekmek dağıtıyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 60 haneli Aşağıdemirci köyünün muhtarı Enver Sağlam, her sabah kendi arabasıyla köy halkına tek tek ekmek dağıtımı yapıyor. Korona virüsten korunma tedbirleri çerçevesinde Biga Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Grubu olarak köylerdeki ekmek satışının işlemi devredildiğini belirten Muhtar Sağlam, “Bakkal ve marketi olmayan köylerde bu dağıtım işi muhtarların uhdesinde. Biz de köyümüzde ekmek dağıtım işini üzerimize aldık ve yaklaşık 10 gündür bu işi köylülerimize kapı kapı servis vererek yapıyoruz. Bunun yanı sıra insanlarla ilişkiyi asgariye indirmek, teması asgariye indirmek acısından köyümüzde zaman zaman satış yapan bir pazarcı ile anlaştık ve başka pazarcıların girmesini yasakladık. Ve o arkadaşımız kapı kapı gezip insanlara sebze ve meyve ihtiyaçlarını getiriyor” dedi.
Korona virüs tedbirlerine uyarak maske ve eldiven kullanmayı da ihmal etmeyen muhtarın hizmetlerinden Aşağıdemirci köyü sakinleri son derece memnun.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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