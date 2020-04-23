Yaşlı adam sokağa çıkamadı, balkondan İstiklal Marşı'nı okudu

<br>Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde İsmail Karakuş (70), 23 Nisan'ı evinin balkonundan okuduğu İstiklal Marşı, yaptığı konuşma ve dualarla kutladı. <br>İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi´nde oturan evli ve çocuğu olmayan 70 yaşındaki İsmail Karakuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonuna Türk bayrağı asarak, İstiklal Marşı´nı okudu. Atatürk ve silah arkadaşları ile ilgili minnet konuşması yapan Karakuş, koronavirüsün son bulması için dua etti. İsmail Karakuş, "70 yaşında olduğum için sokağa çıkamıyorum. Koronavirüs tehdidinden önce bütün milli bayramları izlemeye katılırdım. Şimdi çıkamadığım için duygulandım ve balkondan bu bayramı kutladım" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL<br>2020-04-23 16:20:47<br>

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