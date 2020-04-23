Turan: “Denizin altı midye mezarlığına döndü” Bu görüntüler Çanakkale Boğazı’nın altından çekildi

Çanakkale’de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde görüntülediği ölü pina midyeleri ile dikkat çekti. Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Turan, “Sanki onları bir şey zehirlemiş gibi. Denizlerin altı adeta pina mezarlığına döndü” dedi.

Profesyonel olarak dalış yapan ve tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen Müjdat Turan, Çanakkale Boğazı’nda çok sayıda ölü pina midyesi görüntüledi. Balık avladığı anları paylaştığı sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan deniz tutkunu Turan, geçtiğimiz 19 Nisan Pazar günü Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında rastladığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Su altı kamerasıyla kaydettiği görüntülerde deniz dibinin adeta pina mezarlığına döndüğünü aktaran dalgıç Turan, bu durumun nasıl gerçekleştiğini bilemediğini ifade ederek denizde bir türün yok olduğuna dikkat çekti. Çanakkale Boğazı’nda ölü pina midyelerini kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Turan, toplu pina ölümlerinin sebebinin araştırılması için yetkilileri göreve davet ederken, bu canlıların türünün korunabilmesi için gerekli adımların da atılmasını istedi.

“Denizlerde bir tür yok oluyor”

Turan sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ile ilgili; “Nedendir bilmiyorum ama denizlerimizde milyonlarca pina birden öldü. Sanki onları bir şey zehirlemiş gibi. Denizlerin altı adeta pina mezarlığına döndü. Pinalar, Akdeniz ve Ege Denizi’nin kumlu bölgelerinde yaşarlar. 60 metre derinliğe kadar sığ ve derin sularda bulunurlar. Genellikle Posidonia, deniz çayırlarının arasında görülürler. Maksimum boyları 90 cm’dir. Sivri uçları ile kumların içinde dik dururlar. Dış kısımları liflidir. Tepe kısımları yuvarlaktır. Beslenme ve solunum amaçlı kabuklarını açarlar. Beslenmek için plankton, mikroskobik canlılar ve organik besin maddeleri ile beslenirler. Denizlerimizin doğal temizleme mekanizmalarıdır. Süs eşyası yapmak için çok fazla avlandı ve nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınıp tüketimi yasaklandı. Denizlerde bir tür yok oluyor. Buradan yetkilileri pinaların toplu ölümüne sebep olan şeyin ne olduğunu araştırmaya ve bu güzel canlıların korunabilmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

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