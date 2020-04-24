Gelibolu´da jandarma ekiplerinden çocuklara pastalı sürpriz

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

<br>Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde jandarma, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Hatice Kübra Uysal (6) ile Canan Say´a (10) pasta sürprizi yaptı.<br>İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan Yeniköy´de ailesiyle yaşayan bedensel engelli 6 yaşındaki Hatice Kübra Uysal´a Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleriyle birlikte pasta ile sürpriz yaparak moral verdi.<br>Ekipler ayrıca yine Evreşe beldesinde yaşayan ve Orgeneral Nurettin Ersin İlkokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Canan Say´a da doğum günü sürprizi yaparak, pasta ikram etti. Jandarmanın bu sürprizi karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Say, "Televizyonlarda gördüğüm, hayal ettiğim bir şeydi. İnanamadım, çok teşekkür ediyorum" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA <br>2020-04-24 16:19:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.