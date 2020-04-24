Gelibolu´da jandarma ekiplerinden çocuklara pastalı sürpriz

<br>Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde jandarma, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Hatice Kübra Uysal (6) ile Canan Say´a (10) pasta sürprizi yaptı.<br>İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan Yeniköy´de ailesiyle yaşayan bedensel engelli 6 yaşındaki Hatice Kübra Uysal´a Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleriyle birlikte pasta ile sürpriz yaparak moral verdi.<br>Ekipler ayrıca yine Evreşe beldesinde yaşayan ve Orgeneral Nurettin Ersin İlkokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Canan Say´a da doğum günü sürprizi yaparak, pasta ikram etti. Jandarmanın bu sürprizi karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Say, "Televizyonlarda gördüğüm, hayal ettiğim bir şeydi. İnanamadım, çok teşekkür ediyorum" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA <br>2020-04-24 16:19:26<br>
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