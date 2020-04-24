92 yaşında korona virüsü yenen nine hayatını kaybetti

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde korona virüs (Covid19) hastalığını yenen ve Alzheimer ile hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart Salı günü rahatsızlanınca Çan’da pandemi hastanesine çevrilen Çan Devlet Hastanesi Acil Servis birimine başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Bahriye Kaya’ya yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. 9 gün boyunca yoğun bakımda, 5 gün de normal yataklı serviste tedavi gören Kaya, korona virüsü yenerek 13 Nisan Salı günü taburcu edilmişti.

Hipertansiyon ile Alzheimer rahatsızlıkları bulunan Kaya, bugün evinde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni Yenice’nin Çalköy köyünde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.