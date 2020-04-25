Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü Bahamalar bayraklı 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.<br>Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan `Lalla Fatma N'Soumer´ adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi´nden saat 07.00´de boğaza giriş yapan 118 bin 363 ton kapasiteli tanker, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen tanker, Marmara Denizi´ne doğru yol aldı. Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Zübeyde Ana' ve 'Kurtarma-9' römorkörü eşlik etti. Geçiş sırasında Çanakkale Boğazı, güvenlik amacıyla Marmara Denizi'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı.<br>Tankerin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından, boğazın transit gemi geçişlerine saat 10.30'da yeniden açılacağı belirtildi. Tankerin 25 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-04-25 09:09:47<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-