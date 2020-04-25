Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini koronavirüs nedeniyle iptal edildi

<br>ÇANAKKALE'de, Anzak çıkarmasının 105'inci yıl dönümünde Anzak koyunda yapılması planlanan anma töreni, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Her yıl binlerce Yeni Zelandalı ve Avustralyalının şafak ayininde doldurduğu koy, sessiz kaldı.Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü anma törenleri kapsamında bugün sabaha karşı Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri tarafından Anzak Koyu'nda düzenlenmesi planlanan 'Şafak Ayini', koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iptal edildi. Sabaha karşı Anzak Koyu'na gelen 3 turizmci, 'Anzak' yazısının bulunduğu kaideye çiçek bıraktı. Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerlerini anmak için saygı duruşunda bulundu.Her yıl binlerce Yeni Zelandalı ve Avustralyalının şafak ayininde doldurduğu Anzak Koyu ile Anzak Koyu'nda bulunan Anzak mezarlığının sessizliğini koruduğu görüldü.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİUğur CANİdris TİFTİKÇİ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Çanakkale <br>2020-04-25 11:01:08<br>

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