Roman ilahi grubundan korona konseri

Lapseki İlahi Grubu, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için özel bir program düzenledi.

İftara bir saat kala belediye hizmet binasında sahne alan müzisyenler sosyal medya hesaplarından canlı performans sergiledi. İlçede yoğun bir ilgiyle takip edilen etkinlikte birbirinden güzel ilahiler, farklı enstrümanlar ve grup üyeleri eşliğinde seslendirildi. Lapseki İlahi Grubu üyeleri korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ayarlayarak maske takmayı da ihmal etmedi.

Davetliler arasında yer alan İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara kısa bir söyleşi yaptı. Hacı İsmail Efendi Camisi İmam Hatibi Hafız Mustafa Sözen program başında Kuranı Kerim tilaveti okudu.

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