Çanakkale’de 3.6 büyüklüğünde deprem

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Çanakkale’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 20.58’de merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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