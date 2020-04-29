Çanakkale´de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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<br>ÇANAKKALE, (DHAÇANAKKALE´de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.<br>Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-26 Nisan tarihleri arasında, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda `Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak´ suçundan 19 şüpheli gözaltına alındı. 28,32 gram bonzai, 8 gram esrar, 9 hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede, `Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-29 10:32:18<br>

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