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Çanakkale´de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

DHA

Çanakkale´de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

<br>ÇANAKKALE, (DHAÇANAKKALE´de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.<br>Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-26 Nisan tarihleri arasında, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda `Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak´ suçundan 19 şüpheli gözaltına alındı. 28,32 gram bonzai, 8 gram esrar, 9 hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede, `Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.    DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-29 10:32:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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