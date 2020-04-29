'Bayraklı Baba' Türbesi´nin fırtına nedeniyle kopan bayrakları yeniden asıldı

<br>Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),(DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde bulunan Bayraklı Baba Türbesi´nin şiddetli fırtına nedeniyle kopan bayrakları, zabıta ekipleri tarafından yeniden asıldı.<br>Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bayraklı Baba Türbesi´nde de ziyaretlere kısıtlama getirildi. Türbede bulunan bayraklar şiddetli fırtına nedeniyle koptu. Bayraklı Baba Türbesi'nin rüzgardan kopan bayrakları zabıta ekipleri tarafından yerlerine yeniden düzenli bir şekilde asıldı.<br>BAYRAKLI BABA KİMDİR?<br>Asıl adı 'Karaca Bey' olan Bayraklı Baba, Osmanlı donanmasında bayraktarlık yapan yiğit bir denizci olarak tanınıyor. Marmara'daki Yassıada açıklarında, Bizans donanması ile yapılan savaşta elinde sancağı ile 1410 tarihinde şehit düştü. Donanmanın merkezi olan Gelibolu´da sahile yakın bir yere gömülmüş ve vasiyeti üzerine mezarı bayraklarla donatılmıştır. Karaca Bey´in Bayraklı Baba olarak anılmasının nedeni ise şöyle biliniyor: Karaca Bey, arkadaşlarıyla düşman tarafından sarılır, kimi şehit kimi tutsak olur. Karaca Bey elinde bayrağı ile düşmana direnir. Şehit ve tutsak olması durumunda bayrak düşmanın eline geçeceğinden bayrağı düşmana teslim etmek istememektedir. O anda aklına bir fikir gelir. Bayrağı küçük parçalara böler ve yutar, sonra da düşmana saldırır, yaralanır ve yere düşer. Yaralı olarak bulunduğunda arkadaşları tarafından kendisine bayrağın nerede olduğu sorulur; düşmana teslim etmemek için yuttuğunu söyler. Komutanı bu sözlere inanmaz. Dürüst ve yiğit biri olan Karaca Bey bunu ispatlamak için keskin palası ile karnını yarar ve yuttuğu bayrak parçaları karnından dışarıya kanlarla beraber çıkar. Gerçeği ispatlaması mutluluğu içinde yere yığılır. Son sözü; 'Benim mezarımdan hiçbir zaman bayrak eksik etmeyin' olur. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA <br>2020-04-29 11:11:11<br>

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