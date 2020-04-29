Çanakkale´de uyuşturucuya 3 gözaltı

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Ezine ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde takibe aldıkları H.A.'nın üst aramasında 10 gram toz esrar ele geçir. Jandarma ekipleri, sahil bölgesindeki devriyesi sırasında ise M.Ö. ve Y.B.'nin üst aramasını yaptı. Aramada, 4 gram toz esrar ile 5 boş makaron, 1 alüminyum folyo ile esrar içmede kullanılan ve plastik pet şişeden yapılmış düzenek ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan 3 kişi, adli mercilerdeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-29 15:54:09<br>

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