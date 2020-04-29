Tarihi mozaiği 100 milyon TL´ye satmak isteyen 5 şüpheliye gözaltı

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait zemin mozaiği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin mozaiği 100 milyon TL'ye anlaştıkları kişiye satmak istedikleri belirlendi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Biga ilçesi Ayıtdere mevkisine 27 Nisan günü operasyon düzenledi. Operasyonda, İ.S., A.A., A.C., M.D. ve İ.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıdan çıkardıkları Roma dönemine ait zemin mozaiği ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı kamyonete ise el konuldu.<br>Şüphelilerin 100 milyon TL'ye satmak için anlaştıkları tarihi eser, Müze Müdürlüğü'nce tescillenip koruma altına alındı.<br>Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-29 16:19:19<br>

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