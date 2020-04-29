Gelibolu´da uyuşturucuya 2 gözaltı

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan otomobilin içerisinde jandarma narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramada, 10 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Evreşe beldesinde uygulama noktasından durdurulan otomobilde ve şüpheliler A.K ve S.S'nin üzerinde narkotik köpeği Roket'in katılımıyla yapılan aramada 10 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, A.K ve S.S. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-04-29 17:07:04<br>

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