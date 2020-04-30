Lapseki'de yol genişletme çalışmaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Çan ve Biga ilçelerini bağlayan grup yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.

İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ile Hasan Engin yaptığı yazılı açıklamada; "Umurbey beldesi üzerinden devam eden, Çan ve Biga ilçelerini bağlayan grup yolunda çalışmalar başladı. İl Özel idaresi ve Lapseki Köylere hizmet götürme birliğinin ortaklaşa yaptıkları 20 kilometrelik yolda ilk kez beton asfalt uygulamasına geçilecek. Beton asfalt ihalesi yapılan Umurbey grup yolumuzda menfez genişletme ve virajları düzeltme işlemleri tam hız devam ediyor. Çok kısa zamanda inşallah yolumuz beton asfalt olarak hizmete başlayacak" ifadelerine yer verdiler.

İskele Meydanında düzenleme

Çanakkale'nin Lapseki ilçe merkezinde yer alan İskele Meydanı’nda 75 metre uzunluğundaki beton blokların geçişi için yol genişletme çalışmaları sürdürülüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte devam eden otoban yolunda Kocaveli mevkii üzerine konulacak olan beton blokların iskeleden çıkışını sağlamak için genişletme çalışmaları devam ediyor.

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