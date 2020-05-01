Çan’da vefa grubundan öğretmene sürpriz doğum günü

Çan Kaymakamlığı vefa destek grubu Çan’da görev yapan sınıf öğretmeni Gülfer Doğan Emir öğretmene doğum günü sürprizi yaptılar.

Çan’da korona virüs sebebiyle oluşturulan vefa destek grubu Çan İlçesinde tüm ihtiyaçlara cevap verirken bazı sürprizlere de imza atıyorlar. Çan Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Gülfer Doğan Emir’in doğum günü olduğunu öğrenen vefa grubu sürpriz doğum günü yapmak için öğretmen Emir’i evinde ziyaret ettiler. Yapılan sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen öğretmen Emir, “ Ülkemizin de içinde bulunduğu korona virüs nedeniyle evden dışarıya çıkamadığımız bu günlere bana yapmış olduğunuz bu doğum günü sürprizi bana güzel bir moral oldu. Vefa grubu olarak görev yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.