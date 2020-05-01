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Geyikli’de işçiler çifte bayram yaptı

İHA

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çifte bayram yaşadı.

Geyikli’de işçiler çifte bayram yaptı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Belediye çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çifte bayram yaşadı.
Geyikli Belediyesi Personel Limited Şirketi ile HAKİŞ'e bağlı Hizmetİş Sendikası arasında uzlaşmayla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin anlaşma 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde imzalandı. 27 işçiyi kapsayan anlaşma ile ücretlere yüzde 50, sosyal haklara da yüzde 30 zam yapıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Geyikli’mizin güzelleşmesi için canla, başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Her zaman dediğimiz gibi emeğin pazarlığı olmaz. Hakkınız olan ne varsa hepsini sözleşmeye dahil ettik. Siz varsanız biz varız, siz varsanız Geyikli Belediyesi var anlayışıyla bu sözleşmeyi imzalıyoruz. İmzaladığımız Toplu Sözleşme hepinize hayırlı olsun” dedi.
Hizmetİş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ise, "Toplu iş sözleşmesi görüşmemizin ilk oturumunda anlaşma sağlanarak işçinin alın teri üzerinden pazarlık etmeyen Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu’na sendikam ve konfederasyonum adına teşekkür eder, Toplu İş Sözleşmemizin Geyikli Belediye’mize, sendikamıza ve siz değerli emekçilerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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