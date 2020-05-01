Gelibolu'da koronavirüs tedbirleri arasında üretime devam ediliyor

<br>Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayırköy'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle üretici, aldığı tedbirlerle domates dikimine başladı.<br>Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ederken çiftçilerin üretimi de sürüyor. Gelibolu'ya bağlı Bayırköy'de hem muhtarlık hem de çiftçilik yapan Cevdet Dağbaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, domates dikimi yaptı. Dağbaşı, dikim sırasında 8 işçisine maske dağıttı. 5 metre mesafeyle sosyal mesafe kuralına uyularak dikim gerçekleştirildi.<br>Bu yıl, 20 dönüm domates ekimi yapmayı planladığını belirten çiftçi muhtar Cevdet Dağbaşı, "Domates dikimimiz, salgın kuralları çerçevesinde devam ediyor. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Mazot ucuzladı. Geçen yıl mazota harcadığımız paranın bu yıl yarısını harcayacağız. 200 dönümde ayçiçeği dikmiştim, şimdi 100 -150 dönüm daha dikeceğim. Domates dikimi de yapılıyor. Devletimizin bu zor durumda çiftçimize yaptığı katkı ve destek için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dünya krizde, Türkiye'de kriz yok. Cumhurbaşkanımız sayesinde daha da iyi olacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA <br>2020-05-01 16:31:26<br>

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