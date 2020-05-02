Dünya turundaki tarihi yelkenli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünya turundaki tarihi yelkenli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA

Dünya turundaki tarihi yelkenli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

<br>Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DÜNYANIN ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dünya turundaki 94 yıllık gemi, rotasını Baltık Denizi'ne kıyı olan Rusya'nın Kaliningrad şehrine çevirdi.<br>1926 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı 'Kruzenshtern' adlı 4 direkli yelkenli eğitim gemisi, saat 09.00'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.00 sıralarında da Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen yelkenli eğitim gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Gemi, Baltık Denizi'ne kıyı olan Rusya'nın Kaliningrad şehrine doğru yol alıyor.<br>2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA TAZMİNAT OLARAK VERİLDİ<br>Gemi Almanya'nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edildi ve 'Padua' ismini aldı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne teslim edildi ve Rus Donanması'nın eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi, 1965 yalında Sovyet Bilimler Akademisi'ne devredildi. Halen eğitim amaçlı kullanılan tarihi gemi, Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antarktika'yı keşfinin 200'üncü yıldönümü nedeniyle dünya turuna çıktı.  <br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-05-02 11:07:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs, turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi
YEREL HABERLER Koronavirüs, turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi
Tarihi gemi ‘Kruzenshtern’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti Dünyanın ikinci büyük 94 yaşındaki yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Tarihi gemi ‘Kruzenshtern’ Çanakkale Boğazı’ndan ...
(Görüntülü) Tarihi yelkenli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarihi yelkenli gemi Çanakkale ...
Çan’da evi kumar salonuna çevirenlere suçüstü
YEREL HABERLER Çan’da evi kumar salonuna çevirenlere suçüstü
(Görüntülü) İşçi Bayramı'nda tarlada çapa salladılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) İşçi Bayramı'nda tarlada çapa salladılar
Kıbrıs gazisi Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı
İşçi Bayramı'nda tarlada çapa salladılar
YEREL HABERLER İşçi Bayramı'nda tarlada çapa salladılar
(Görüntülü) Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için çaldı-ek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini ...
(Görüntülü) AYVACIK - Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik botlarınca kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYVACIK - Türk kara sularına geri itilen ...
Gelibolu'da koronavirüs tedbirleri arasında üretime devam ediliyor
YEREL HABERLER Gelibolu'da koronavirüs tedbirleri arasında üretime ...
Çanakkale’de kaza anı mobese kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaza anı mobese kamerasına yansıdı
(Görüntülü) Çanakkale'de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de sosyal mesafeli 1 Mayıs ...
Geyikli’de işçiler çifte bayram yaptı
YEREL HABERLER Geyikli’de işçiler çifte bayram yaptı
Çanakkale´de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Çanakkale´de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
Market ve fırınlarda denetimler sürdürülüyor
YEREL HABERLER Market ve fırınlarda denetimler sürdürülüyor
Çanakkale’de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Çanakkale’de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
(Görüntülü) Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için çaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini ...
(Görüntülü) Çanakkale'de trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de trafik kazaları mobese ...
Gemi düdükleri denizciler için çaldı
YEREL HABERLER Gemi düdükleri denizciler için çaldı
Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için çaldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için ...
Çanakkale´de trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çanakkale´de trafik kazaları mobese kameralarına ...
Çan’da vefa grubundan öğretmene sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Çan’da vefa grubundan öğretmene sürpriz doğum günü
Korona virüsü yenip, ‘immün plazma’ bağışçısı oldular Çanakkale’de başhekim ve yardımcısı korona virüsü yendi Korona virüsü yenen 2 doktor ‘immün plazma’ bağışçısı oldu
YEREL HABERLER Korona virüsü yenip, ‘immün plazma’ bağışçısı ...
(Görüntülü) Kuveyt?ten getirilen 99 kişi, Çanakkale?de karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuveyt?ten getirilen 99 kişi, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X