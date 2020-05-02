Sahur vakti kumar oynayan 9 kişiye 39 bin 375 lira ceza kesildi

<br>Onur Alp ARSLAN/ÇAN(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, kumar oynanan bir eve sahur vakti baskın düzenleyen polis, 9 kişiye toplam 39 bin 375 TL para cezası kesti.<br>Çan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler sahur vakti eve operasyon düzenledi. Evde suçüstü yakalanan 9 kişiye 'kumar oynamak' ve 'koronavirüs tedbirlere uymamak'tan toplam 39 bin 375 TL para cezası kesildi.<br>9 kişi hakkında ayrıca, 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan Onur Alp ARSLAN<br>2020-05-02 17:33:47<br>
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