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Aşı tutarsa yöre halkına 10 milyon TL'lik ek kazanç sağlayacak

DHA

Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen doğal kestaneler, kalitesi ve ekonomik değerini yükselmek amacıyla aşılanmaya başladı. Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, aşının tutması halinde önümüzdeki yıllarda yaklaşık 50 hektarlık bir sahada bu çalışmayı devam ettireceklerini belirterek, "Bu proje ile yöre insanına yıllık 10 milyon TL'lik bir ek katkı sağlamayı planlıyoruz" dedi. Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarını sınırları içinde barındıran Bayramiç ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak...

Aşı tutarsa yöre halkına 10 milyon TL'lik ek kazanç sağlayacak

<br>Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen doğal kestaneler, kalitesi ve ekonomik değerini yükselmek amacıyla aşılanmaya başladı. Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, aşının tutması halinde önümüzdeki yıllarda yaklaşık 50 hektarlık bir sahada bu çalışmayı devam ettireceklerini belirterek, "Bu proje ile yöre insanına yıllık 10 milyon TL'lik bir ek katkı sağlamayı planlıyoruz" dedi.<br>Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarını sınırları içinde barındıran Bayramiç ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen kestaneler, Serhat, Yassıbağ, Akçakıl, Karaköy, Çırpılar ve Daloba gibi köylerde yaşayanlara yıllardır ek gelir kaynağı oluşturuyor. Her yıl Ekim ayı ile birlikte olgunlaşan kestaneler ağaçlardan yere dökülüyor. Geceden yere dökülen kestaneleri toplayabilmek için köylüler sabah erken saatlerde kalkıp birbirleriyle yarışıyor. Kestaneler, dikenli kabuklarının içinden binbir zahmetle çıkarılarak toplanıyor. Kilosu ise 5 ila 10 TL arasında değişen fiyatla satılan doğal Kaz Dağı kestanesi, bölgedeki köylüler için ev ekonomisine katkı sunuyor. Ancak, Kaz Dağı kestanesinde verimin az, ürünün ise küçük olması dikkat çekiyor. Bu nedenle Kaz Dağı'nın doğal kestanesi piyasadaki aşı kestanelere göre çok daha düşük rakamlarla pazarlanabiliyor.<br>PİLOT BÖLGEDE 50 KESTANE AĞACI AŞILANDI<br>Kaz Dağı kestanesinin verimini artırarak, kalitesini ve pazar fiyatını yükseltmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman köylüsüne gelir sağlama poitikaları çerçevesinde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Kaz Dağları'ndaki kestane ağaçlarını aşılamaya başladı. Pilot bölge olarak seçilen Serhat köyü yakınındaki Kestane Pınarı mevkiinde ilk etapta 50 kestane ağacı aşılandı. Çavuşlu köyünde oturan Ercan Çağlayan tarafından, kestane ağaçlarına aşı kalemleri bir ay önce çakıldı. Önceki gün Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekibiyle birlikte kestane ağaçlarına yapılan aşılar kontrol edildi. Aşı kalemlerinin göz vermeye başladığı görüldü. Deneme amaçlı yapılan aşıların tutması hem aşıyı yapan Ercan Çağlayan'ı, hem de Orman İşletmesi yetkililerini sevindirdi.<br>'KESTANENİN BOYUTU 1 LİRADAN BÜYÜK OLACAK'<br>Kestaneleri aşılayan Ercan Çağlayan, çocukluğundan beri atadan, dededen gördüğü şekilde aşılama yaptığını belirterek, "1 Nisan'da yapmış olduğumuz aşılarımız göz vermeye başlamış, kaynaşma tamamlanmış. Bunlar daha önceden yaşlı ağaçlardan almış olduğumuz pişkin 1 yıllık kalemler. Aşılarımız tutmuş. İnşallah bir doğal afete uğramazsa, büyüyüp yetişecekler. Aşılar, bizim bildiğimiz verimli, yaşlı kestane ağaçlarından alındı. Bu ağaç yabani kestaneydi. Küçük küçük kestaneleri olur, toplanmaz, yenmez, damak tadı yoktur. Aşılamayla iri, yenilebilen güzel bir kestaneye dönüştürdük bu ağaçları. Aşıladığımız kestanenin en küçüğü 1 TL'den daha büyük olacak ve daha çok gelir sağlayacak. Mevcut durumda 5 TL olan kestane, bu aşılama ile 20 TL'lik kestaneye dönüşmüş oldu. İlk etapta 50 aşı yaptık. Bu bölgedeki kestane ağaçları tamamen aşılanırsa ve başarılı olunursa çok büyük gelir kaynağı olacaktır" dedi.<br>'YÖRE İNSANINA YILLIK 10 MİLYON TL EK KATKI SAĞLAYACAK'<br>Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikaları çerçevesinde, Kaz Dağları'nda bulunan doğal kestaneleri ekonomiye kazandırmak ve yöre insanının gelir seviyesini artırmak amacıyla aşılamaya başladıklarını söyledi. Deneme olarak 4 dönümlük bir sahada 50 kestane ağacının, aynı bölgeden aşı kalemi alınarak aşılandığını belirten Demirci, "Önümüzdeki yıl Nisan ve Mayıs ayında bu çalışmaları genişleterek, sahanın tamamına yaymayı planlıyoruz. Bu doğal kestaneleri yöre insanı toplayıp, ekonomik olarak değerlendiriyor. Fakat, yaptığımız bu çalışmadan sonra en az değeri 45 kat artacak. Miktarı da en az 23'e katlanmış olacak. Deneme amaçlı yaptığımız bu aşılama çalışmaları tutması durumunda önümüzdeki yıllarda yaklaşık 50 hektarlık bir sahada bu çalışmayı devam ettireceğiz. Bu proje ile yöre insanına, oradaki orman köylüsüne yıllık 10 milyon TL'lik bir ek katkı sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.<br>'AŞI KESTANE İLE KÖY HALKININ GELİRİ ARTACAK'<br>Serhat Köyü Muhtarı Ercan Özdemir, projenin köy halkına büyük katkısı olacağını belirterek, "Bu kestaneleri yıllardır köy halkımız topluyordu. Kestanelerin kaliteli hale gelmesi daha iyi olacak. Şu an 5 TL olan kestanemizi, 20 TL civarlarında fiyatla satışa sunacağız. Köy halkımıza çok katkısı olacak. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Aşı kestanesiyle köy halkının gelir kapısı daha da artacak. Vatandaş, aşı kestanesiyle daha sağlıklı ve lezzetli kestane yiyebilecek" dedi.<br>'ŞEHRİMİZİ, ÜLKEMİZİN TARIM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'<br>AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da yaptığı yazılı açıklamada, Kaz Dağları´nda kestane üretiminin artırılması için çalışmalara başlandığını belirterek, "Çanakkale´miz zengin minarelleri, toprağı sayesinde bir çok tarım ürününe ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin genel ihtiyacının karşılanmasında büyük bir paya sahip şehrimizin, kestane üretiminde de rol alması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kaz Dağları´nın Bayramiç ilçesi sınırlarında yer alan yabani kestane ağaçlarının aşılanarak, tüketilebilir hale getirilmesi için çalışmalara başlandı. Şehrimizi, ülkemizin tarım üssü haline getirmek için çalışmalarımıza yön veriyoruz. Çanakkale´mizin diğer bölgelerinde bu şekilde çalışma yapmak isteyen tüm hemşehrilerimize destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-05-03 11:10:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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