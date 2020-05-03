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Çanakkale'de karantinaya alınan 89 kişilik mürettebat, evlerine uğurlandı

DHA

Burak GEZENCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan, 'El Venizelos' adlı geminin 89 kişilik mürettebatı, 14 günün ardından evlerine gönderildi. Yunanistan'ın Pire Limanı'nda 'El Venizelos' isimli gemi, yolcu ve mürettebatta koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantinaya alındı. 'Covid-19' testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular, gemide tedavi edilirken, negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan...

Çanakkale'de karantinaya alınan 89 kişilik mürettebat, evlerine uğurlandı

<br>Burak GEZENCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan, 'El Venizelos' adlı geminin 89 kişilik mürettebatı, 14 günün ardından evlerine gönderildi.<br>Yunanistan'ın Pire Limanı'nda 'El Venizelos' isimli gemi, yolcu ve mürettebatta koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantinaya alındı. 'Covid-19' testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular, gemide tedavi edilirken, negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan 160 kişilik grup, Atina'dan Türkiye'ye getirildi. İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 160 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 87'si Türk 2'si yabancı olmak üzere toplam 89 kişilik mürettebat, 19 Nisan günü saat 04.00 sıralarında 4 otobüsle Çanakkale'ye getirildi.<br>Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 89 kişinin, 14 gün karantina süresi doldu. 1 minibüs ve 4 otobüs ile bugün memleketlerine uğurlanan 89 kişiye, otobüse binerken, Çanakkale Valiliği tarafından hazırlanan hediye çantaları verildi.  <br>Gemide aşçı şef olduğunu söyleyen Salim Tırpan, "14 gün boyunca çok güzel karşılandık. Yemekler, bütün hizmetler çok güzeldi. Personel çok hoşgörülüydü. Hepsinden Allah razı olsun. 14 gün boyunca kahrımızı çektiler bizim burada. Biz de duygusal olarak biraz sıkıntılıydık. Burada rahatladık. Milletimiz, devletimiz var olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN<br>2020-05-03 11:13:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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