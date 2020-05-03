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Çanakkale’de karantinaya alınan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi

İHA

Çanakkale'de, korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi.

Çanakkale’de karantinaya alınan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi

Çanakkale’de, korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinada bulunan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi.
Yunanistan’ın Pire Limanı’nda korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan ‘Eleftherios Venizelos’ adlı gemi 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından 18 Nisan’da tahliye edilmişti. Atina'dan sabah saatlerinde ayrılan 160 kişilik mürettebattan 2’si yabancı 87’si Türk, toplam 89 gemi mürettebatı 4 otobüsle İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye girip, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendilerini bekleyen otobüslerle 19 Nisan akşamı Çanakkale'ye gelmişti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurduna yerleştirilen ve 14 günlük karantina süreci tamamlanan 89 kişi bugün sosyal mesafe kuralına uyarak saba saat 10.30'da tek tek tahliye edildi.
Yurtta kalan vatandaşlar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 4 otobüs ve bir minibüsle evlerine gönderildi. Sorunsuz bir süreç yaşadıklarını belirten vatandaşlar, devlet yetkililerine teşekkür etti. Gemide şef aşçı olan Salim Tırpan, “14 günlük süreçte çok iyi ağırlandık. Hepsinden Allah tek tek razı olsun. 14 gün bizim burada kahrımızı çektiler. Devletimiz ve milletimiz var olsun” dedi.
Polis ile AFAD ekipleri yurdun giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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