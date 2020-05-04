Çanakkale’de trafik denetimleri

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Çanakkale'de trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yağdı. Yapılan kontrollerde 27 araç sürücüsüne toplam 12 bin 326 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yaptıkları uygulamada toplam 551 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrol edilen araç sürücülerinden 27’sine toplam 12 bin 326 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, 2 araç da trafikten men edildi.

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