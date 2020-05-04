Trafik Haftası'nda evdeki çocuklara polislerden hediye

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de polis ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip, onlara çeşitli hediyeler verdi. <br>Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri, 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla kutlanıyor. Çanakkale'de etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmaları yasak olan çocukları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Polisler, hediyeler arasında bulunan düdüğü, ailelerinin trafik kurallarına aykırı davrandığı durumlarda çalmalarını istedi. Bazı çocuklar ise, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle kendi hazırladıkları resmleri polis ekiplerine hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-05-04 15:47:17<br>

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