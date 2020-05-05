Oğlunun desteğiyle korona virüsü yendi 17 gün babasına baktı, Covid-19’u yendi Korona virüs tedavisi gören babasına bakmak için 17 gün aynı odada kaldı

Çanakkale’de, yeni tip korona virüs (Covid19)’e yakalanan Atilla Çamur (55), kendisiyle gece gündüz ilgilenen refakatçi oğlunun desteği ile doktor ve sağlık çalışanlarının da özverili çalışmaları sonucu eski sağlığına kavuştu.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Atilla Çamur, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine gitti. Yapılan ilk tetkikler sonucu korona virüs şüphesiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çamur’un yapılan testleri pozitif çıkınca pandemi hastanesine çevrilen ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu süreçte talihsiz babayı oğlu Demirşah Çamur (32) yalnız bırakmadı. Özel sektörde çalışan Çamur, babasıyla hastanede ilgilenmek için özel olarak refakatçi izni aldı. 17 gün aralıksız olarak babası ile aynı hastane odasında kalan Demirşah Çamur aldığı tedbirlerle de korona virüse yakalanmadı.

Zorlu yaşam mücadelesini hem oğlunun hem de sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıyla atlatan Atilla Çamur önceki gün hastaneden taburcu oldu. Evlerinde 14 gün boyunca karantina kalacak olan baba ile oğlu sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“Bu çok kötü bir imtihan”

Yaşadığı imtihanın zor olduğunu söyleyen Atilla Çamur, “Beni arayan ve soran tüm sevenlerime saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim, sizlere hiçbir zorluk yaşatmasın bu dünyada. Evet, hayat bir imtihan ama bu çok kötü bir imtihan. İnşallah biz bunu atlatacağız” dedi.

“Evinizde kalın”

Oğlu Demirşah Çamur ise “Babamın da en son yapılan testi negatif çıkınca taburcu olduk ama hastanedeki süreçte gerçekten babamın durumu çok kötüydü. Suyun altında nefes almaya çalışmak gibiydi. Allah bu hastalığı kimseye vermesin. Sevdiklerimiz için bu zaman dilimi içinde sevdiklerinizden uzak durum. Evinizde kalın. Allah bu illeti en yakın zamanda ülkemizden defetsin” diye konuştu.

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