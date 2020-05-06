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Gülpınar Zeytinyağı Müzesi bölge turizmine can katacak

İHA

Gülpınar Zeytinyağı Müzesi bölge turizmine can katacak

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yapılan Gülpınar Zeytinyağı Müzesi’nin bölge turizmine can katacak.
Çanakkale Valiliği koordinasyonluğunda, Ayvacık Kaymakamlığı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yapılan çalışmalar ile bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için tamamlanmak üzere olan Gülpınar Zeytinyağı Müzesi, açılış için gün sayıyor.
Bölgenin turizmine kazandırılacak olan ‘Zeytinin Tarihsel Serüveni: Gülpınar Zeytinyağı Müzesi’ isimli proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile müze, Apollon Smintheion ören yerine gelecek ziyaretçiler için de yeni bir çekim merkezi olacak. Gülpınar Zeytinyağı Müzesi için gerçekleşen projede, bölgenin turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Gülpınar köyünde yapılan Gülpınar Zeytinyağı Müzesi’nin, tarih ve kültür turizmi aracılığıyla sosyokültürel ve turizm anlamında kesintisiz ve sürdürülebilir pozitif bir etki yaratması bekleniyor. Proje kapsamında çalışmalar, kültürel mirasın önemli temsilcileri arasında sayılan ve endüstri mirası örneği olabilecek yapının restore edilerek bir müze haline getirilip yeni bir cazibe merkezi oluşması için tamamlanmak üzere.
Bölgedeki turizm faaliyetlerinin arttırılmasının önü açılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonluğunda GMKA tarafından belirlenen ‘Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ kapsamında yüzde 75 oranında mali destek alan proje, turizm altyapısını geliştirmeye ve bölgedeki turizm faaliyetlerinin arttırılmasının da önünü açacak. Proje kapsamında müzeye dönüştürülen yapının, teknik donanımı ile birlikte endüstriyel nitelikteki günümüze sağlam biçimde kalmayı başarabilmiş olan ender örneklerden biri olarak restorasyonu geçekleştirilmiş durumda. Zeytinyağı üretiminin tüm aşamalarına yönelik ekipmanlar ile endüstri mirası kapsamındaki bu yapı içerisinde kendi özgün değerini koruyarak zeytinyağı üretimini sergileyecek.
Çalışmaları tamamlanmak üzere olan Gülpınar Zeytinyağı Müzesi ile hem geleneksel zeytinyağı üretimini modern sergileme yöntemleri ile müze oluşturulması hem de ziyarete gelenlere geleneksel üretim safhalarını sunarak yapının katma değerini arttırması ile bölgenin daha cazip ve çekici bir hale gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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