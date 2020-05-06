Gelibolu polisinden evde kalan çocuklara hediye

<br>Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi.<br>Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, bu sene de `Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' ve 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganıyla kutlanıyor. Bu kapsamda, Gelibolu Bölge Trafik ekiplerince koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar ziyaret edildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara düdük, şapka ve kitap hediye edilirken, hafta hakkında da bilgiler verildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA <br>2020-05-06 13:55:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.