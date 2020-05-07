Çanakkale'de 3 kişi, araçlarında uyuşturucuyla yakalandı

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<br>ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, jandarma ekiplerince arama yapılan 2 araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. <br>Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesine 2 araç ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Kuzu Limanı Feribot İskelesi'nde araç sürücülerini durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda; 15 sentetik uyuşturucu hap, 3 fişek ve 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan ve gözaltına alınan Z.C.G., M.E.G. ile H.G. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez <br>2020-05-07 10:14:07<br>

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