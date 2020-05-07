Çanakkale´de, polis ve jandarmadan esnafa maske

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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<br>ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE´de polis ve jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Küçük Sanayi Sitesi esnafına maske dağıttı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve jandarma ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Küçük Sanayi Sitesi´ndeki esnafa maske dağıttı. Koronavirüs ile mücadelede halkın bilinçlenmesi için bilgilendirme broşürü de dağıtan ekipler, uyarılarda bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez <br>2020-05-07 12:42:38<br>

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