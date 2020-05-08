Turan’dan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması Turan: “Covid-19 sürecine rağmen tüm tedbirler alınarak köprümüzün çalışmalarına devam ediliyor”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, sosyal medya hesabı üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün her detayında tarih var, vizyon var. Simgelerin köprüsünün ayaklarının uzunluğu 270 metreye ulaştı. Covid19 sürecine rağmen tüm tedbirler alınarak köprümüzün çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 318 metre yani 3 ayın 18’ini simgeleyen köprü ayaklarının tamamlanmasına az kaldı. Bu uzunluk, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan köprümüzün tamamlanmasıyla şehrimiz başta ulaşım, lojistik taşımacılığı, tarım ve turizm de önemli cazibe merkezi haline gelecek" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.