(Özel) Bu gölün kalbi var Aşıklar kalp gölüne akın ediyor

Çanakkale’de bulunan kalp şeklindeki göl çiftlerin akınına uğruyor.

Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan kalp şeklindeki göl aşıkların uğrak yerlerinden biri olarak biliniyor. Bozcaada’nın tam karşısında denizin kıyısında bulunan tabiat harikası göl, yılın belli zamanlarında pembe renge dönüşerek keyfine doyumsuz bir manzara ortaya çıkartıyor. Göl bu özelliğiyle dünyadaki 8 pembe gölden biri olarak biliniyor. Bilhassa çiftler kalp şeklindeki gölü görmek için Dalyan köyüne geliyor. Troas antik kentinin o dönemki iç limanı olarak kullanılan göl bugün her gün çok sayıda turisti ağırlıyor. Kalp şeklindeki göl drone ile havadan görüntülenerek eşsiz güzelliği gün yüzüne çıktı.

Kalp şeklindeki gölü eşleriyle beraber görmeye gelen vatandaşlar, “Böyle bir gölün varlığını öğrendikten sonra görmeye geldik. Burası hakikaten çok güzel. Tabiat harikası bir yer. Burada gün batımını izleyip eşimizle birlikte gölün etrafında gezinti yaptık. Herkese bu gölü görmeyi tavsiye ediyoruz” dediler.

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