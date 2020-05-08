Eğitim kurumundan velilere Anneler Günü jesti

Çanakkale'nin ilk ve tek butik okulu olan Açı Koleji, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkan velilerin Anneler Günü'nü unutmadı. Okulda görevli öğretmenlerin elleriyle hazırladığı çiçekler ile kolej kurucusu Mehmet Burak Şahbaz'ın Anneler Günü mesajının yer aldığı mektuplar velilere takdim edildi.

Kolej Kurucusu Şahbaz mektubunda; “Biliyorum ki geçirdiğimiz şu zor dönemde, yine görevin büyüğü sizlere düştü. Zor günlerin üstesinden gelmek için hepiniz tüm gücünüzü ortaya koydunuz. Okulumuz adına sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Hakkınızı ve emeğinizi ödeyemeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' Bu duygu ve düşüncelerle okulumuz adına Anneler Gününüzü kutluyor, hepinize mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı günler temenni ediyorum” ifadelerine yer verildi.

Kolejin Anneler Günü jestiyle büyük mutluluk yaşayan veliler ise "İyi bir eğitim almaları ve başarılı bir geleceğe sahip olmaları için çocuklarımızı güvenle emanet ettiğimiz okulumuzun bu anlamlı günde, üstelik ülkece zorlu günlerden geçtiğimiz böylesi bir dönemde bizi unutmamasından çok mutlu olduk” açıklamasında bulundular.

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