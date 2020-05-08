Çanakkale´de kablo hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen Z.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramalarda eritilmiş vaziyette 506 kilo bakır tel ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kablo hırsızlığı olayında güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin hurdacılık yapan Z.Y. olduğunu tespit etti. Z.Y., Küçükkuyu beldesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. <br>Gözaltına alınan şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramada, eritilmiş vaziyette 506 kilo bakır, yaklaşık 2 bin 100 metre tel ele geçirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-05-08 16:14:20<br>

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