Çanakkale’de mezarlıklar temizleniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’de, eski ve yeni şehir mezarlıklarında rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çalışma kapsamında Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanı içerisinde uzayan yabani otların temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler, ot kesme aletleri ile uzayan yabani otları biçerek ve tırpanlayarak mezarlık alanını temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.