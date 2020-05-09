Biga'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Dün, sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlar; Sakarya Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Mahallesi de dahil olmak üzere yaklaşık 15 ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunu polis ve jandarma ekipleri birlikte gerçekleştirdi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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