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Çanakkale’de diş hekimlerinde Covid-19 görülmedi

İHA

Çanakkale’de diş hekimlerinde Covid-19 görülmedi

Çanakkale Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Süleyman Sami Doğangün, 11 Mart’tan bu yana Çanakkale’de hizmet veren diş hekimleri ve yardımcılarında yeni tip korona virüs (Covid19) vakasına rastlanmadığını açıklayarak, "Vaka olmaması bizim açımızdan sevindirici olduğu kadar, aldığımız önlemlerin başarısını göstermektir” dedi.
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Çanakkale Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Süleyman Sami Doğangün yaptığı yazılı açıklamada, “Diş hekimi muayenehanelerinin ve diş kliniklerinin tekrar salgın öncesi döneme dönüp hizmet vermeye başlamaları takdir edersiniz ki, viral bulaş riskinin normale dönmesiyle mümkün olacaktır. Hizmet kısıtlamamızın devam ettiği bu dönemde dahi acil diş problemleri olan hemşerilerimiz için diş hekimi meslektaşlarımız görevlerinin başında olacaklardır. Diş hekimliği eğitimi sürecinde ve sonrasında bu tip bulaşma riski olan pek çok hastalıktan, gerek kendisini gerekse hastaları ve yardımcılarını koruma bilgisi tüm diş hekimlerine en üst düzeyde verilir, meslektaşlarımız sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen kontrolünü ülkemizin en iyi bilen ve uygulayan sağlık profesyonelleri içinde yer alırlar. Çanakkale şehrimizde salgın sürecinde şu ana kadar, gerek diş hekimleri gerekse birlikte çalıştığımız yardımcı personellerimiz içinde Covid19 pozitif vaka olmaması bizim açımızdan sevindirici olduğu kadar, aldığımız önlemlerin başarısını göstermektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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