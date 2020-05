Biga Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti

Biga Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Covid19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından müşterilerine yeniden hizmet vermek için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Belediye ekipleri Biga’da faaliyet gösteren 125 adet berber, kuaför ve güzellik salonunda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Dezenfekte çalışmalarına katılarak hem esnafa hem de belediye personeline kolaylıklar dileyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, aynı zamanda maske dağıttı. Başkan Erdoğan, “Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan berber ve kuaför esnafımız yaklaşık 2 aydır çalışmıyordu. İnşallah 11 Mayıs pazartesi günü esnaf arkadaşlarımız iş başı yapıyorlar. Biz de Covid19 salgını sürecinde her zaman vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza destek verdiğimiz gibi bugün de berber, kuaför ve güzellik salonlarımızın yanındayız. Toplamda 125 işletmemizin dezenfektesini yaptık ve her esnafımıza 50 adet maske dağıttık. Covid19 salgın sürecinin bitmediğini ve normalleşme sürecinde dikkatli olunmasını esnaf arkadaşlarımıza anlatarak sohbet ettik ve hazırlık sürecinde kendilerine kolaylıklar diledik. Ayrıca esnafımıza dükkanlarının kapalı olduğu sürede gösterdikleri sabır için teşekkür ederim. Kendilerine tedbirlere uyarak hayırlı ve sağlıklı çalışmalar diliyorum” dedi.

Berber, kuaför ve güzellik salonu işletme sahipleri ise her zaman yanında olan, dezenfekte ve maske desteği sağlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a ve belediye personeline teşekkür etti.

