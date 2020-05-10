Çanakkale´de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sahile akın etti

<br>Cemhan ŞEN-Ayhan AKKAYA/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 gündür evlerinde kalan vatandaşlar, bugün esnetilen sokağa çıkma yasağı ile sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar, kordon boyunun yürüyüşe kapalı olmasına tepki gösterirken, bazıları ise polis barikatlarını aşıp, kordon boyuna girerek yürüyüş yaptı.<br>Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bugün ise, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı esnetilerek, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Çanakkale´de 50 gündür evde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, deniz havası almak için sahile akın etti.<br>Kordon boyunda yürüyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yürümekten yorulan bazı vatandaşlar ise, oturacak yer olmamasından şikayet ederek, yol kenarında duran işletmelere ait sandalyelere oturarak, dinlendi. Baz vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandının polis barikatlarıyla yürüyüşe kapatılmasına tepki gösterirken, bazıları ise yasak dinlemeyip polis barikatlarını geçerek kordon boyunda yürüyüş yaptı. Ayrıca bazı vatandaşlar da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Halk Bahçesi´nin içerisine girerek banklarda oturdu.<br>Verilen izinin ilk dakikalarında sokağa çıkan 65 yaşındaki Nihat Korkmaz, "Benim için iyi bir uygulama oldu. Karantina sürecinde evde durmaktan ayaklarım tutuldu" diye konuştu.<br>Süleyman Uçak (93) ise, "Bugün izin verildi, Yürümeye çalışıyoruz. İzin verildiği için çıktık geziniyoruz. Çok şükür Allah'a inşallah bugünler geçer" dedi.<br>Sevim Kaman (76) da, oturacak yer bulmadıklarını söyleyerek, "Çok yorulduk oturacak yer yok. Gerçekten çıktığımıza pişman olduk. Sahili açmaları lazım" diye konuştu.<br>Mehmet Celalettin Büyükkarakaya (68) ise, "Karantina süreci evde eşimle beraber ona yardım etmek olsun, bahçede kendimi oyalamakla olsun o şekilde geçirdik. Bazen bir şeyler okuduk. Televizyon dinledik. Biz zaten yaşlı insanlarız. Özgürlük en güzel şeydir ama sağlık açısından baktığımızda bu 3-4 saat bize şu durumda, ortamda yeterli olması gerekir" dedi.<br>Öte yandan, Biga ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde ilçenin büyük parklarından Çınarlık Parkı'nda banklara oturarak, temiz hava alıp birbirleriyle hasret giderdi. Parkta oturan bir vatandaş, "Muhabbet ediyoruz. Biraz gezdik. Temiz hava aldık ama maskeleri çıkaramıyoruz" ifadelerini kullandı DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Ayhan AKKAYA<br>2020-05-10 16:44:44<br>

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