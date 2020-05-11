Çanakkale'de berberlerde 'tedbirli' mesai

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale'de berberlerde 'tedbirli' mesai

DHA

Çanakkale'de berberlerde 'tedbirli' mesai

<br>Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berberler ve kuaförler bugün itibarıyla müşterilere hizmet vermeye başladı.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle hizmete başladı. Berberlere gelen müşterilerin elleri önce dezenfekte ediliyor. Birer koltuk boşluk bırakılarak, içeri alınan müşteriler, tek kullanımlık malzemelerle tıraş ediliyor. Berberler ise maske ve eldiven takarak, önlemlerini alıyor. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerine hizmet vermeye başladıklarını belirten erkek kuaförü Ferudun Atalay, "Dükkanımız 4 koltuklu ikişerli olarak arada bir koltuk boşluk bırakarak çalışıyoruz. İçeride kalabalık yok. Hijyen kurallarına uygun tıraşlarımızı, hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Tek kullanımlık ürünlerle çalışıyoruz. Elimizden gelen ne kadar kural varsa uygulamaya çalışıyoruz. 21 Mart'tan bu yana dükkanımız kapalı olduğu için bol bol istirahat ettk. Dükkanımızın eksiklerini tamamladık. Açılmasını bekledik. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Müşterilerimiz telefonla arıyor, kendilerine bir saat verip, sonrada tıraş olmaya geldiklerinde hizmetimizi veriyoruz" dedi.<br>21 Mart'tan bu yana tıraş olamadığını belirten Celal Karadağ ise, "Tıraş olmak için kendi el becerimiz yok. Berber dükkanları kapalı. Randevu sistemiyle tıraş olmak için sıra aldım. Aradık, yoksa diğer türlü bulamıyoruz, bulsak da herkese güvenemiyoruz. İnsana döndük diyebilirim" diye konuştu.<br>Randevu sistemiyle çalışan berber, kuaför ve güzellik salonları saat 21.00'e kadar müşterilere hizmet verecek.<br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-05-11 11:41:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının motoruna girdi
YEREL HABERLER Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye ...
Liberya ve Fildişi Sahili dönüşü 98 kişi, Çanakkale´de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Liberya ve Fildişi Sahili dönüşü 98 kişi, ...
Liberya ve Fildişi Sahili’nden getirilen 98 Türk vatandaşı karantina altına alındı
YEREL HABERLER Liberya ve Fildişi Sahili’nden getirilen 98 Türk ...
Çanakkale´de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sahile akın etti
YEREL HABERLER Çanakkale´de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sahile akın ...
Biga Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Biga Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti
Yaşlılara sokağa çıkma izni verilince soluğu çiçekçide aldılar 65 yaş ve üstü amcalar eşlerine çiçek alabilmek için çiçekçilere akın etti
YEREL HABERLER Yaşlılara sokağa çıkma izni verilince soluğu ...
Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske üretiyor
YEREL HABERLER Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske ...
Anneler Günü çiçekçilere umut oldu Korona virüs nedeniyle satışları önceki yıllara göre yarı yarıya düşen çiçekçi esnafına Anneler Günü ‘can suyu’ oldu
YEREL HABERLER Anneler Günü çiçekçilere umut oldu Korona virüs ...
Küçükkuyu semt pazarında 'sabit tavan fiyat' uygulaması
YEREL HABERLER Küçükkuyu semt pazarında 'sabit tavan fiyat' ...
Çanakkale’de diş hekimlerinde Covid-19 görülmedi
YEREL HABERLER Çanakkale’de diş hekimlerinde Covid-19 görülmedi
Meşhur Lapseki kirazı tezgahlarda 20 liradan yerini aldı Avrupa’ya ihraç edilen Lapseki kirazı, yerli tezgahta can yaktı
YEREL HABERLER Meşhur Lapseki kirazı tezgahlarda 20 liradan yerini ...
Gökçeada'nın arıları ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Gökçeada'nın arıları ıslah ediliyor
Biga'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Biga'da uyuşturucu operasyonu
Çanakkale’de mezarlıklar temizleniyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de mezarlıklar temizleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X