Çanakkale’de gemi ambarına düşen gemi adamı yaralandı

Çanakkale’de bir geminin ambarına düşen gemi adamı Abdülkadir Cap (33), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri çalışma sonucu kurtarıldı.

Çanakkale’nin Kepez beldesinde bulunan Kepez Limanı’nda demirli ‘Madam Asnyk’ adlı gemide çalışan metrelerce yüksekten gemi ambarına düşerek yaralandı. Yaralanma anını gören diğer işçiler durumu Liman Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine çağırılan AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri, kısa sürede yaralı Cap’ı kurtararak ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen gemicinin kaburgalarında kırık olduğu bildirildi. Yaralanma olayına ilişkin durumu sosyal medya hesabında paylaşan Çanakkale AFAD, “Limanda bulunan bir geminin ambarına düşen gemi adamının kurtarılması AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye iş birliği ile gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.

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