100 yaşına giren Habibe nineye doğum günü sürprizi

<br>Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),(DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 100 yaşına giren Habibe Tunç'a doğum günü sürprizi yaptı.<br>Gelibolu'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan ve 100 yaşına giren Habibe Tunç'un 100´üncü yaş gününü kutlamak üzere aldıkları pastayla birlikte ziyaretine gitti. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Gökdemir ve beraberindekiler, Tunç´a doğum günü hediyesi olarak Covid-19 hijyen paketi verdi.<br>Ayrıca Vefa Sosyal ekibi tarafından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediye paketi içerisinde gönderdiği 'Anneler Günü' ile ilgili mektubu da kendisine okundu. Hediyesini alan 100 yaşındaki Habibe Tunç, kendisine gösterilen bu ilgi nedeniyle teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA <br>2020-05-12 11:07:43<br>

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