Başkan Öz: “Engellilerin sorunu, tüm toplumun sorunudur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Öz: “Engellilerin sorunu, tüm toplumun sorunudur”

İHA

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Öz: “Engellilerin sorunu, tüm toplumun sorunudur”

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Başkan Öz mesajında; “Yalnızca engellileri değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren Engelliler Haftasındayız. Engelli yurttaşlarımızın; sorunlarına sahip çıkmak, onlar için doğru ve kalıcı çözümler üretmek, toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, teşvik etmek, gayretlerini takdir etmek hepimizin asli görevidir. Mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek hak ettikleri sevgi ve saygıyı sunmak hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bizlerin rutin gündelik yaşamı onların mücadelesidir. Sorunları, tüm toplumun sorunudur. Birçok engelli insanımızın; sanatta, sporda, siyasette ve iş dünyasında başarılara imza attığına şahit olmaksa mutluluğumuzdur. Engellerin ortadan kalktığı bir dünya arzusuyla, Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerime ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Para vermeyen köyde fotoğraf çekemiyor Bu köyde fotoğraf çekmek parayla
YEREL HABERLER (Özel) Para vermeyen köyde fotoğraf çekemiyor Bu ...
Başkan Öz, DSİ ziyaretinden müjdeyle döndü
YEREL HABERLER Başkan Öz, DSİ ziyaretinden müjdeyle döndü
Çanakkale’de son 4 ayda 2 kişi öldü, 422 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de son 4 ayda 2 kişi öldü, 422 kişi ...
100 yaşına giren Habibe nineye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER 100 yaşına giren Habibe nineye doğum günü sürprizi
Yunanlıların ölüme terk ettiği 10'u çocuk 24 göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanlıların ölüme terk ettiği 10'u çocuk 24 göçmen ...
Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği göçmenler ...
Çanakkale’de organize suç örgütü çökertildi: 11 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale’de organize suç örgütü çökertildi: 11 ...
Çanakkale´de jandarmadan organize suç örgütüne darbe: 11 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´de jandarmadan organize suç örgütüne darbe: ...
Çanakkale’de gemi ambarına düşen gemi adamı yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de gemi ambarına düşen gemi adamı yaralandı
Gemi ambarına düşen gemici yaralandı
YEREL HABERLER Gemi ambarına düşen gemici yaralandı
Çardak’ta berber ve kuaförlere maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Çardak’ta berber ve kuaförlere maske dağıtıldı
Çanakkale'de berberlerde 'tedbirli' mesai
YEREL HABERLER Çanakkale'de berberlerde 'tedbirli' mesai
Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının motoruna girdi
YEREL HABERLER Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye ...
Liberya ve Fildişi Sahili dönüşü 98 kişi, Çanakkale´de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Liberya ve Fildişi Sahili dönüşü 98 kişi, ...
Liberya ve Fildişi Sahili’nden getirilen 98 Türk vatandaşı karantina altına alındı
YEREL HABERLER Liberya ve Fildişi Sahili’nden getirilen 98 Türk ...
Çanakkale´de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sahile akın etti
YEREL HABERLER Çanakkale´de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sahile akın ...
Biga Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Biga Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti
Yaşlılara sokağa çıkma izni verilince soluğu çiçekçide aldılar 65 yaş ve üstü amcalar eşlerine çiçek alabilmek için çiçekçilere akın etti
YEREL HABERLER Yaşlılara sokağa çıkma izni verilince soluğu ...
Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske üretiyor
YEREL HABERLER Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske ...
Anneler Günü çiçekçilere umut oldu Korona virüs nedeniyle satışları önceki yıllara göre yarı yarıya düşen çiçekçi esnafına Anneler Günü ‘can suyu’ oldu
YEREL HABERLER Anneler Günü çiçekçilere umut oldu Korona virüs ...
Küçükkuyu semt pazarında 'sabit tavan fiyat' uygulaması
YEREL HABERLER Küçükkuyu semt pazarında 'sabit tavan fiyat' ...
Çanakkale’de diş hekimlerinde Covid-19 görülmedi
YEREL HABERLER Çanakkale’de diş hekimlerinde Covid-19 görülmedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X