Çanakkale'de çocuklar sokaklara akın etti

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 14 yaş ve altı çocuklara sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından, çocuklar meydanlara akın etti. Çanakkale Belediyesi ise uzun süredir evden çıkamayan çocuklara moral vermek amacıyla balon dağıttı.<br>Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile 14 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bugün ise 14 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetilerek, saat 11.00 ile saat 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Çocuklar güneşli ve sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı çocuklar parklarda oynarken, bazıları meydanlara akın etti. Çanakkale Belediyesi ise kentin belirli noktalarında uzun süredir evden çıkamayan çocuklara moral vermek için balon dağıttı. Palyanço eşliğinde balon dağıtıldığını gören çocuklar, mutlu oldu. <br>2 aylık çocuğunu dışarı çıkaran Muratcan Ateş, "Kaç günden beri evdeyiz. İlk defa dışarı çıkardık, hava aldırıyoruz. Değişik bir duygu güzel oldu bizim için de. Annesiyle birlikte geziyoruz" dedi.<br>Recai Acun ise "Çocuklarımız günlerdir evde çok sıkıldı. Günler sonra onları dışarı çıkardık. İnşallah koronavirüs bir an önce biter" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-05-13 13:26:03<br>

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